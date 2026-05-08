Al 88° Maggio Musicale di Firenze, debutta la produzione di «Un ballo in maschera» di Giuseppe Verdi. Lo spettacolo vede in scena Antonio Poli, Chiara Isotton, Bogdan Baciu e Lavinia Bini, sotto la direzione musicale di Emmanuel Tjeknavorian. L’opera è rappresentata per la prima volta durante questa edizione, portando sul palcoscenico una delle opere più note del compositore italiano.

FIRENZE – L’88° Festival del Maggio Musicale Fiorentino da martedì 12 a domenica 24 maggio 2026 (5 recite in tutto) riporta a Firenze dopo molti anni Un ballo in maschera di Giuseppe Verdi; sul podio della Sala Grande del Teatro del Maggio c’è Emmanuel Tjeknavorian (Premio Abbiati 2025 come direttore dell’anno e per la prima volta al Maggio); protagonisti Antonio Poli (Max Jota il 22 maggio) nel ruolo di Riccardo, Chiara Isotton (Alessia Panza il 22 maggio) in quello di Amelia, Bogdan Baciu (Hae Kang nelle recite del 15 e 22 maggio) in quello di Renato e Lavinia Bini come Oscar. La parte di Ulrica è interpretata da Ksenia Dudnikova; Janusz Nosek è Silvano; Mattia Denti interpreta Samuel e Adriano Gramigni è Tom.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - 88° Maggio Musicale: debutta «Un ballo in maschera» di Verdi

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