Un Festival del cinema di Cannes 2026 sorprendente con tanti ex aequo e molti riconoscimenti. La Palma d’oro è stata attribuita a 'Fjord' un potente film che interroga lo spettatore sulle proprie convinzioni, lo firma il regista romeno Cristian Mungiu che aveva già vinto il massimo premio nel 2007 con '4 mesi 3 settimane e 2 giorni'. Ispirato a una storia vera, la pellicola mette in luce le contraddizioni di una società che proclama la propria tolleranza. Al centro della storia la vicenda della famiglia Gheorghiu, padre romeno e mamma norvegese, che si trasferiscono in un piccolo paese su un fiordo per avvicinarsi alla famiglia di lei. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Festival del cinema di Cannes 2026, "Fjord" di Cristian Mungiu vince la Palma d'Oro

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