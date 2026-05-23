Una Ferrari 275 GTB, venduta a 2,3 milioni di euro, cela un cambio da competizione chiamato Elektron. Questo componente meccanico, usato in ambito racing, è stato installato su un modello stradale, suscitando interesse per il suo valore e le sue caratteristiche tecniche. La presenza del cambio Elektron è stata identificata come uno degli elementi distintivi di questa vettura. La vendita ha sollevato domande sul motivo di un prezzo così elevato, considerando anche la componente meccanica esclusiva.

? Domande chiave Quale leggendaria auto da corsa nasconde il cambio Elektron in questa Ferrari?. Come può un componente meccanico giustificare un prezzo di 2,3 milioni?. Perché la certificazione Ferrari Classiche ha rivelato un segreto così prezioso?. Chi è il proprietario che ha deciso di vendere questo pezzo unico?.? In Breve Motore V12 da 3.3 litri derivato dalla 275 P2 con 280-300 cavalli.. Cambio Elektron Tipo 563 potenzialmente appartenente alla 275 GTBC telaio 06885.. Passaggi tra Italia, Belgio, Svizzera, Germania e Stati Uniti dal 1965 ad oggi.. Certificazione Ferrari Classiche ottenuta nel 2012 con componenti originali conservati.. RM Sotheby’s ha messo sul mercato una Ferrari 275 GTB del 1965 nel Michigan, richiedendo per il telaio numero 06741 la cifra di 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrari 275 GTB da 2,3 milioni: il mistero del cambio da competizione

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Ferrari 275 GTB/4, 1966. Larga vida a los viejos rockeros

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