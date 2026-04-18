F40 Competizione La sfida americana della Ferrari da 700 CV

Da quotidiano.net 18 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il biennio 1989-90, la Ferrari F40, nota per il suo motore da 700 cavalli, si sposta dai circuiti europei a quelli nordamericani per partecipare a competizioni di livello internazionale. Questa vettura, simbolo di prestazioni elevate, viene impiegata in gare che si svolgono oltre l’Atlantico, spostando così il suo campo di azione e sfidando nuovi avversari su terreni diversi da quelli tradizionali del marchio.

Una sfida fuori scala. La mitica Ferrari F40 abbandona le strade europee per affrontare i tracciati nordamericani durante il biennio 1989-90. Altri tempi, raccontati da ’F40 Competizione, l’avventura americana’, volume edito da GWMAX al prezzo di 45 euro che ricostruisce la campagna IMSA condotta dal team Michelotto con un dettaglio tecnico e una qualità di informazioni privi di precedenti. Francesco Calzavara, tecnico telaista della spedizione, racconta la trasformazione di una icona stradale in arma da pista capace di sprigionare potenza superiore a 700 cv. La narrazione procede tra officine improvvisate e paddock assolati dove la competenza artigianale sfida le strutture ufficiali dei colossi industriali.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - F40 Competizione. La sfida americana della Ferrari da 700 CV

Ferrari F40 Competizione 2nd colorway,Yellowstone ferrari Racecar

Video Ferrari F40 Competizione 2nd colorway,Yellowstone ferrari Racecar

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