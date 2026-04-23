Credito alle imprese il Lazio accelera | piano da 275 milioni con fondi Ue e BEI

Il Lazio ha annunciato un piano da 275 milioni di euro destinato a migliorare l’accesso al credito per le imprese della regione. La cifra proviene da fondi europei e dalla Banca Europea per gli Investimenti, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo economico locale. L’intervento si concentrerà sul rafforzamento delle possibilità finanziarie delle aziende, favorendo investimenti e crescita nel settore imprenditoriale.

Roma, 23 aprile 2026 – Un intervento da 275 milioni di euro per rafforzare l’accesso al credito e sostenere la crescita delle imprese. La Regione Lazio mette in campo un sistema integrato di strumenti di finanza agevolata che combina risorse europee e fondi della Banca Europea per gli Investimenti, con l’obiettivo di accompagnare il sistema produttivo in una fase ancora complessa. Il piano, presentato oggi a Roma, prevede 155 milioni di euro del Programma regionale FESR 2021-2027 e 120 milioni attivati attraverso la BEI, in collaborazione con Mediocredito Centrale e il sistema bancario del territorio. La logica è quella della leva finanziaria: utilizzare i fondi pubblici per mobilitare ulteriori risorse e ampliare la capacità di credito a favore di piccole e medie imprese e professionisti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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