Fermato con eroina in casa un ordigno artigianale | 44enne ai domiciliari

Nella notte tra venerdì e sabato, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 44 anni in casa sua. Durante la perquisizione, sono state trovate eroina e un ordigno artigianale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ora si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Gandino. Nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio i carabinieri della Compagnia di Clusone hanno arrestato in flagranza un uomo di 44 anni, residente in provincia e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’intervento è scattato durante un posto di controllo effettuato dai militari nel territorio di Gandino. L’atteggiamento nervoso dell’uomo e alcune incongruenze nelle dichiarazioni rese agli operatori hanno spinto i carabinieri ad approfondire la verifica. Durante il controllo, il 44enne è stato trovato in possesso di una dose termosaldata di eroina e di circa 400 euro in contanti, somma ritenuta proventi dell’attività di spaccio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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