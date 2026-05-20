Fermato in auto con ordigno esplosivo artigianale | denunciato 46enne

I carabinieri hanno fermato un’auto durante un controllo stradale a Leverano. All’interno del veicolo, nascosto nel cruscotto, è stato trovato un ordigno artigianale contenente circa mezzo chilo di materiale esplodente. A bordo dell’auto si trovava un uomo di 46 anni, residente nella zona, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato denunciato e le forze dell’ordine hanno sequestrato l’ordigno. Nessuno è rimasto ferito durante l’intervento.

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