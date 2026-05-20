Fermato in auto con ordigno esplosivo artigianale | denunciato 46enne

Da lecceprima.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri hanno fermato un’auto durante un controllo stradale a Leverano. All’interno del veicolo, nascosto nel cruscotto, è stato trovato un ordigno artigianale contenente circa mezzo chilo di materiale esplodente. A bordo dell’auto si trovava un uomo di 46 anni, residente nella zona, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato denunciato e le forze dell’ordine hanno sequestrato l’ordigno. Nessuno è rimasto ferito durante l’intervento.

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LEVERANO - Un ordigno artigianale con circa mezzo chilo di materiale esplodente, nascosto nel cruscotto dell’auto: è quanto rinvenuto ieri sera, a Leverano, nel corso di un controllo stradale, nel veicolo di un 46enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.I carabinieri della stazione locale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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