Fermato in bici con dell' eroina a casa aveva del Rivotril | 46enne finisce in manette
Un uomo di 46 anni è stato arrestato dopo essere stato fermato a bordo della sua bicicletta con alcune dosi di eroina. Durante le perquisizioni domiciliari, sono stati trovati anche diversi farmaci Rivotril. Alla vista delle forze dell’ordine, ha tentato di allontanarsi, ma non è riuscito a scappare e si è arreso poco dopo. L’arresto è stato eseguito sul momento, e l’uomo è stato portato in caserma. La vicenda si inserisce in un quadro di controlli contro il traffico di sostanze stupefacenti.
Avrebbe cercato di allontanarsi dopo aver visto le divise, ma non ha fatto molta strada ed è finito in manette. Era il pomeriggio di martedì 19 maggio ed i carabinieri della stazione di Nogara stavano svolgendo il consueto servizio di controllo del territorio, pattugliando le vie del paese. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Del rechazo al trono: una boda que cambió la historia
Sullo stesso argomento
Beccato a vendere eroina nel parcheggio di un supermercato, 59enne finisce in manetteLa lotta allo spaccio di droga in città continua ad essere una delle priorità dell'Arma.
Leggi anche: Sfonda la porta di casa dell’ex. Poi oppone resistenza agli agenti. Un 33enne finisce in manette
Si era fermato con la bici sul ciglio della strada per telefonare, ma è stato travolto e ucciso dall'auto di un 90enne che non l'ha visto. È morto ieri in Sardegna l'imprenditore Pellegrino Antonio Sandonà di Arsiero-Posina. Sandonà era noto in tutto l'Alto Vicentino - Facebook facebook
Cucinato alla gamba della bici durante il recente OD, come posso migliorare? reddit
Fermato per un controllo su una bici rubata aggredisce gli agenti con calci e pugni a Monza, arrestato 37enneUn 37enne marocchino è stato arrestato a Monza dopo aver aggredito agenti intervenuti per una bicicletta rubata. Due poliziotti feriti. virgilio.it
Monza, fermato con una bici rubata scatena il caos: aggredisce i poliziotti e finisce in manetteL’uomo avrebbe fornito risposte contraddittorie, sostenendo di aver acquistato il mezzo da un connazionale per poche decine di euro. mbnews.it