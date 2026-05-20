Fermato in bici con dell' eroina a casa aveva del Rivotril | 46enne finisce in manette

Un uomo di 46 anni è stato arrestato dopo essere stato fermato a bordo della sua bicicletta con alcune dosi di eroina. Durante le perquisizioni domiciliari, sono stati trovati anche diversi farmaci Rivotril. Alla vista delle forze dell’ordine, ha tentato di allontanarsi, ma non è riuscito a scappare e si è arreso poco dopo. L’arresto è stato eseguito sul momento, e l’uomo è stato portato in caserma. La vicenda si inserisce in un quadro di controlli contro il traffico di sostanze stupefacenti.

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