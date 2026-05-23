Fermana oggi la rifinitura Pochi i dubbi verso Pietralunga

Nell'ultimo allenamento della settimana, la Fermana si è concentrata sulla preparazione per la partita di domani contro la Pietralunghese, prima gara degli spareggi d’andata. La formazione ha mostrato pochi dubbi di formazione, indicando una certa chiarezza sulle scelte per l'incontro. La squadra ha completato le sessioni di allenamento prima di affrontare la trasferta, con l’obiettivo di arrivare in condizioni ottimali per la sfida.

Ultimo allenamento settimanale in archivio per la Fermana e testa ovviamente già rivolta alla sfida con la Pietralunghese di domani, primo atto degli spareggi d’andata. In realtà è solo il primo tempo della sfida iniziale da ragionare nell’ottica dei 180 minuti. Non essendoci più la regola dei gol in trasferta che valgono doppio, ecco che bisogna appunto ragionare solo ed esclusivamente nel fare un gol in più dell’avversario. Ma anche nel prenderne uno in meno visto che la Fermana dell’ultimo periodo, pur avendo il miglior attacco del campionato, è stata anche squadra che ha preso pochissime reti, chiudendo spesso la gara senza subirne. Merito anche e soprattutto di un sistema di gioco come il 3-5-2 nella declinazione data da Gentilini che ha reso la squadra molto più solida pur non rinunciando alla sua natura offensiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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