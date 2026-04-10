Nella seduta tecnico-tattica del Napoli, gli allenatori hanno già scelto la formazione, riservando un solo confronto tra due giocatori per il ruolo da titolare. La squadra si prepara per la partita contro il Parma, con alcune decisioni ancora da definire. Si discute sulla presenza di Alisson tra i pali e sulla possibilità di rivedere Hojlund in campo dopo un infortunio.

"> Seduta tecnico-tattica e scelte quasi fatte: un solo vero ballottaggio nella vigilia. Vincenzo D’Angelo racconta le mosse di Conte verso il Tardini. Il Napoli si avvicina alla sfida contro il Parma con poche incognite e tante certezze. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, la sensazione è che ci sia ben poco da cambiare rispetto all’assetto visto contro il Milan. La ripresa degli allenamenti è stata improntata su una seduta tecnico-tattica utile a iniziare a delineare la formazione, ma – come sottolinea Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport – il vero Napoli anti-Parma si vedrà solo nelle prove decisive delle prossime ore. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Napoli, pochi dubbi per Parma: Conte riflette su Alisson, Hojlund verso il rientro”

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