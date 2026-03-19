Fenice Colabianchi | Caso Venezi io dimettermi? No lasci chi non è d?accordo

Da mesi si discute della nomina di Beatrice Venezi come direttrice musicale del Teatro La Fenice, e alcune persone hanno chiesto le dimissioni di Colabianchi. Tuttavia, lui ha dichiarato di non voler lasciare il suo incarico e ha invitato chi è contrario a lasciare spazio a chi non condivide la sua scelta. La questione resta al centro del dibattito nella città.

VENEZIA - Da mesi chiedono le sue dimissioni, da quando ha nominato Beatrice Venezi direttrice musicale del Teatro La Fenice. Ora il sovrintendente Nicola Colabianchi ribalta la richiesta, chiamando in causa direttamente gli orchestrali, in quanto «dipendenti» della Fondazione lirico-sinfonica. «In molti hanno chiesto le mie dimissioni per un atto assolutamente legittimo. Ma è più che logico che le dimissioni le dia chi non è d’accordo, se è un dipendente, con quello che decidono i dirigenti della struttura». Parole dirette, destinate ad alimentare uno scontro che continua ad agitare il teatro e per cui non si vede soluzione. Colabianchi le ha pronunciare in un ambiente in qualche modo “protetto”, come il Rotary di Venezia. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Fenice, Colabianchi: «Caso Venezi, io dimettermi? No, lasci chi non è d?accordo» Articoli correlati Teatro La Fenice, via libera a Beatrice Venezi direttrice musicale da ottobre 2026, Colabianchi: "Investimento sul futuro"Luce verde per Beatrice Venezi direttrice del Teatro La Fenice dopo mesi di polemiche. Venezi, il consigliere Tortato si dimette dalla Fenice: «Un caso politico»VENEZIA - Il consigliere del Mic Alessandro Tortato si dimette dalla Fondazione del Teatro La Fenice. Una raccolta di contenuti su Caso Venezi Temi più discussi: Caso Beatrice Venezi, consigliere del MiC si dimette dalla Fenice; Caso Venezi, dopo nomina si dimette consigliere del Mic alla Fenice: Evidente che questione sia politica; Caso Venezi, consigliere del MiC si dimette dalla Fenice; Fenice, il sovrintendente esalta Beatrice Venezi: Anche Antonia Brico fu discriminata. La Fenice blinda la direttrice della discordia: via libera a Beatrice Venezi tra le dimissioni di Muti jr e le querele dell’orchestraIl Consiglio approva la nomina di Beatrice Venezi mentre cresce la tensione: orchestrali in sciopero e battaglia legale in corso ... ilfattoquotidiano.it Caso Fenice, infuriano le polemiche dopo le dimissioni del consigliere TortatoLa nomina di Venezi è una questione politica, ha detto l'ex consigliere. Il sovrintendente Colabianchi: Ho solo comunicato la mia decisione ... rainews.it Chi è Alessandro Tortato e perché le sue dimissioni pesano così tanto nel caso Venezi Il profilo del musicista e studioso veneziano che ha scelto di lasciare il dicastero della Cultura dopo la nomina della direttrice alla Fenice. #LAFENICE #VENEZI x.com Eclissi della critica e il paradosso di Famiglia Cristiana: il caso Venezi di GABRIELE VENEZI - L’attacco sferrato da Giorgio Vitali sulle colonne di Famiglia Cristiana contro Beatrice Venezi non è soltanto un pezzo di cronaca teatrale; è il sintomo di una crisi d’id - facebook.com facebook