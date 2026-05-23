Fcr Forlì ecco il rimpasto Mister promosso Lanzoni
L’Fcr Forlì ha annunciato un rimpasto di organico e ruoli. Il tecnico della prima squadra in Eccellenza, che ricopriva il ruolo di allenatore, non continuerà più nel suo incarico. Al suo posto, è stato promosso Lanzoni. La società ha comunicato ufficialmente il cambio di guida tecnica e di competenze all’interno del club. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle tempistiche del cambio.
Il rimpasto è servito. L’ Fcr Forlì ridisegna ruoli e competenze, annunciando che Daniele Mordini non sarà più l’allenatore della prima squadra in Eccellenza. Dopo una stagione intensa che ha visto i biancorossi accarezzare il sogno playoff, svanito solo all’ultima giornata – decisivo il ko interno (1-3) ad opera dello Young Santarcangelo –, il 42enne tecnico manfredo lascia quella panchina sulla quale era subentrato nell’aprile del 2025 in luogo di Simone Muccioli (silurato), ma non la grande famiglia Fcr: andrà ad assumere, infatti, l’incarico di responsabile del settore giovanile. Per Mordini si tratta di un ritorno alle origini, avendo egli già svolto le suddette mansioni nella stagione 2022-23, sempre all’Fcr. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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