Fcr Forlì ecco il rimpasto Mister promosso Lanzoni

Notizia in breve

L’Fcr Forlì ha annunciato un rimpasto di organico e ruoli. Il tecnico della prima squadra in Eccellenza, che ricopriva il ruolo di allenatore, non continuerà più nel suo incarico. Al suo posto, è stato promosso Lanzoni. La società ha comunicato ufficialmente il cambio di guida tecnica e di competenze all’interno del club. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle motivazioni o alle tempistiche del cambio.