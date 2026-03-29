Il cartellone del weekend Lotta in coda la Torres risale Eccellenza c’è Fcr Forlì-Faenza
Nel fine settimana si disputano diverse partite di calcio, con la Torres che risale la classifica e una lotta in coda nella categoria di Eccellenza tra Fcr Forlì e Faenza. In Serie B, dopo 32 turni, il campionato è in pausa e la classifica vede al comando Venezia con 68 punti, seguito da Monza e Frosinone con 65, mentre Palermo ne ha 61 e Catanzaro 52.
Serie B (dopo 32 g.). Campionato in sosta. Classifica: Venezia 68; Monza, Frosinone 65; Palermo 61; Catanzaro 52; Modena 50; J. Stabia 45; Cesena 43; Carrarese, Avellino 39; Sudtirol 38; Empoli 36; Padova, Ma-ntova, Samp, Entella 34; Bari 31; Spezia, Reggiana 30; Pescara 29. Serie C (34ª g.): Pontedera-Bra (14.30), Campobasso-Guidonia, Forlì-Pianese, Vis Pesaro-Perugiia (17.30), Gubbio-Ravenna, Pineto-Samb (20.30). Domani (20.30): Arezzo-Ascoli. Rinviata (8 aprile, 14.30): Juventus Under 23-Ternana. Riposa: Carpi. Ieri: Torres-Livorno 3-1. Classifica: Arezzo 70; Ascoli 65; Ravenna 61; Campobasso, Pineto 48; Juventus Under 23, Pianese 44; Ternana, Gubbio, Vis Pesaro 43; Livorno 37; Guidonia 36; Forlì 35; Carpi, Torres 34; Perugia 32; Samb 29; Bra 26; Pontedera 19. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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