Il cartellone del weekend Lotta in coda la Torres risale Eccellenza c’è Fcr Forlì-Faenza

Nel fine settimana si disputano diverse partite di calcio, con la Torres che risale la classifica e una lotta in coda nella categoria di Eccellenza tra Fcr Forlì e Faenza. In Serie B, dopo 32 turni, il campionato è in pausa e la classifica vede al comando Venezia con 68 punti, seguito da Monza e Frosinone con 65, mentre Palermo ne ha 61 e Catanzaro 52.