caccia al bomber ferreyra fc osimo insidia pagliardini

Nella giornata di calcio in serie D, la classifica marcatori rimane invariata in vetta, con Sparacello e Di Renzo ancora al comando. Tuttavia, salgono in posizione Rovinelli dell’Ancona, con otto reti tutte segnate su azione, e Braconi della Vigor Senigallia, autore di gol determinanti. Nel frattempo, Ferreyra del FC Osimo si avvicina a Pagliardini, coinvolto in una sfida personale per il titolo di bomber.

Pongetti Non si muove la classifica dei marcatori in serie D almeno al vertice dove restano gli aquilani Sparacello e Di Renzo, ma salgono con gol pesanti il difensore bomber dell’Ancona Rovinelli e l’attaccante esterno della Vigor Senigallia Braconi, 8 gol tutti su azione. In Eccellenza vanno a braccetto Fofi della Fermana e Cordella della Fermignanese, in Promozione ormai incolmabile il vantaggio del classe 1988 Pagliardini, ancora a segno con la maglia del Lunano capolista. Serie D, Girone F. 17 reti: Sparacello (L’Aquila) 15 reti: Di Renzo (L’Aquila) 12 reti: Infantino (Notaresco) 10 reti: Kouko (Ancona), Maio (Atletico Ascoli) 9 reti:... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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