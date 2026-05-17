I ragazzi di Manisera battono il Falco Acqualagna Fc Osimo stacca il pass per la finale di campione regionale di Prima

I giovani di Manisera hanno vinto contro il Falco Acqualagna, mentre l’FC Osimo 2011 ha conquistato la qualificazione alla finale regionale di Prima categoria. La partita di Osimo si è conclusa con un risultato di 1-0, segnato da Bottaluscio. Nella formazione titolare presenti Gyabaa, Fabrizi, Socci, Borgese, Marconi, Gioielli, Malaccari, Ferreyra, Pincini e Storani, con alcuni cambi durante il secondo tempo. La gara tra Manisera e Falco Acqualagna si è svolta senza ulteriori dettagli disponibili.

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