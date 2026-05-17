I ragazzi di Manisera battono il Falco Acqualagna Fc Osimo stacca il pass per la finale di campione regionale di Prima
I giovani di Manisera hanno vinto contro il Falco Acqualagna, mentre l’FC Osimo 2011 ha conquistato la qualificazione alla finale regionale di Prima categoria. La partita di Osimo si è conclusa con un risultato di 1-0, segnato da Bottaluscio. Nella formazione titolare presenti Gyabaa, Fabrizi, Socci, Borgese, Marconi, Gioielli, Malaccari, Ferreyra, Pincini e Storani, con alcuni cambi durante il secondo tempo. La gara tra Manisera e Falco Acqualagna si è svolta senza ulteriori dettagli disponibili.
fc osimo2011 1 falco acqualagna 0 FC OSIMO 2011: Bottaluscio, Gyabaa, Fabrizi, Socci (40’ st Micucci), Borgese, Marconi, Gioielli, Malaccari, Ferreyra, Pincini, Storani (38’ st Pasquini). Panchina: Morlacco, Ippoliti, Rabini, Polverigiani, Trabelsi, Sall Cheikh, Masi. All. Manisera. FALCO ACQUALAGNA: Gori, Arradi, Stefani, Marcolini, Smacchia, Vagnini, Alessandri (17’ st Dimuccio), Lupini (45’ st Ciampiconi M.), Gambelli, Bucefalo, Giacomelli. Panchina: Damiani, Cencioni, Aguzzi, Ciampiconi D., Poggiaspalla, Gigliucci, Romitelli. All. Cappelli. ARBITRO: Mariani di Ascoli Piceno RETE: 34’ st Malaccari OSIMO E’ finale per Fc Osimo che approda all’ultimo atto stagionale con in palio il titolo regionale di Prima Categoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Sullo stesso argomento
Falco Acqualagna, regina di Prima Categoria. Mister Cappelli: "Cinque giornate di fuoco"La regina del torneo del girone A dopo 25 partite è la Falco Acqualagna, dietro a 8 punti di distanza l’Atletico Mondolfo, terza a meno 12 l’Avis...
Prima categoria: l’Olimpia Marzocca se la vedrà con la Passatempese, la capolista Fc Osimo ospita un’arcigna Real Cameranese. Scontri d’alta classifica a Osimo Stazione e SenigalliaA Osimo Stazione e a Senigallia scontri d’alta classifica nel girone B di Prima Categoria.
L’OSIMO 2011, SEI IN FINALE PER IL TITOLO REGIONALE: 1-0 ALLA FALCO ACQUALAGNA L’Osimo 2011 conferma la legge del Bernacchia e batte 1-0 la Falco Acqualagna, ottenendo la finalissima per il titolo regionale di Prima Categoria. I ragazzi facebook
I ragazzi di Manisera battono il Falco Acqualagna. Fc Osimo stacca il pass per la finale di campione regionale di PrimaDecisiva una rete di Malaccari nel finale che ha piegato la resistenza degli ottimi pesaresi di mister Cappelli. msn.com
Falco, un sogno arpionato con gli artigliIl dg Greco e l’Acqualagna in Promozione: Salto programmato negli anni, nulla lasciato al caso e un grande gruppo squadra ... sport.quotidiano.net