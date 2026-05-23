FC 26 SHOWDOWN PREMIER LEAGUE | CHI SCEGLIERE TRA YANKUBA MINTEH E LISANDRO MARTÍNEZ?
EA Sports ha annunciato una doppia Sfida Creazione Rosa “Showdown” per il settimo turno di Premier League, incentrata sulla partita tra Brighton e Manchester United. La sfida permette ai giocatori di scegliere tra due calciatori, Yankuba Minteh e Lisandro Martínez, per comporre la propria squadra. Entrambi i giocatori sono disponibili in versione speciale, con abilità migliorate, e rappresentano le opzioni principali per gli appassionati che vogliono personalizzare le proprie formazioni in Ultimate Team.
Il grande calcio inglese torna a infiammare Ultimate Team con un duello ad altissima intensità. EA Sports ha ufficialmente rilasciato una doppia Sfida Creazione Rosa “Showdown” dedicata al big match di Premier League tra il Brighton e il Manchester United. A sfidarsi sulla trequarti virtuale sono la freccia Yankuba Minteh (90 OVR) dei Seagulls e il leader difensivo Lisandro Martínez (90 OVR) dei Red Devils. Scopriamo requisiti, costi e l’analisi per scegliere la carta migliore. Il formato Showdown si conferma uno dei più amati dalla community di FC 26, capace di legare i destini delle carte del tuo club ai verdetti dei campi reali. Questa... 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Premier League or Champions League | Which Would You Rather Win
Sullo stesso argomento
Leggi anche: FC 26, SHOWDOWN PLAYOFF LEAGUE ONE: CHI SCEGLIERE TRA LOUIE BARRY E COZIER-DUBERRY?
Leggi anche: FC 26, SHOWDOWN CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE: CHI SCEGLIERE TRA JULE BRAND E KIKA NAZARETH?
FC 26, SHOWDOWN PLAYOFF LEAGUE ONE: CHI SCEGLIERE TRA LOUIE BARRY E COZIER-DUBERRY?Il fascino dei Playoff inglesi colpisce ancora su Ultimate Team. EA Sports ha ufficialmente rilasciato una doppia Sfida Creazione Rosa Showdown dedicata ... imiglioridififa.com
ISAK'S ANFIELD ROAR: FIRST GOAL BACK FROM BROKEN LEG GLORY! Alexander Isak silences the doubters! His first strike since shattering his leg in Dec 2025—and his FIRST Premier League goal at Anfield for Liverpool FC! What a warrior's facebook
FC 26, SHOWDOWN LALIGA: GURUZETA VS FER LÓPEZ, CHI SI PRENDERÀ IL +2?Il campionato spagnolo si infiamma su Ultimate Team. EA Sports ha rilasciato le Sfide Creazione Rosa Showdown dedicate a Gorka Guruzeta (Athletic Bilbao) e ... imiglioridififa.com