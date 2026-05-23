FC 26 SHOWDOWN PREMIER LEAGUE | CHI SCEGLIERE TRA YANKUBA MINTEH E LISANDRO MARTÍNEZ?

Notizia in breve

EA Sports ha annunciato una doppia Sfida Creazione Rosa “Showdown” per il settimo turno di Premier League, incentrata sulla partita tra Brighton e Manchester United. La sfida permette ai giocatori di scegliere tra due calciatori, Yankuba Minteh e Lisandro Martínez, per comporre la propria squadra. Entrambi i giocatori sono disponibili in versione speciale, con abilità migliorate, e rappresentano le opzioni principali per gli appassionati che vogliono personalizzare le proprie formazioni in Ultimate Team.