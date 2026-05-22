Nella modalità Ultimate Team di EA Sports, i giocatori possono affrontare la nuova Sfida Creazione Rosa “Showdown” dedicata alla finale dei Playoff di EFL League One. L’evento mette a confronto due duos di calciatori, tra cui Louie Barry e Cozier-Duberry, offrendo la possibilità di scegliere tra le due coppie per ottenere premi e migliorare la propria squadra. La sfida rappresenta un momento speciale per gli appassionati, che si preparano a vivere l’emozione della promozione in Championship attraverso il gioco.

Il fascino dei Playoff inglesi colpisce ancora su Ultimate Team. EA Sports ha ufficialmente rilasciato una doppia Sfida Creazione Rosa “Showdown” dedicata alla finale dei Playoff di EFL League One per la promozione in Championship. A sfidarsi a colpi di dribbling sono due dei talenti inglesi più cristallini della categoria: Louie Barry (90 OVR) dello Stockport County e Amario Cozier-Duberry (90 OVR) dei Bristol Rovers. Scopriamo requisiti, costi e l’analisi per scegliere la carta migliore. Le sfide Showdown continuano a infiammare la community, legando indissolubilmente gli upgrade virtuali dei giocatori ai verdetti dei campi reali. Questa... 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, SHOWDOWN PLAYOFF LEAGUE ONE: CHI SCEGLIERE TRA LOUIE BARRY E COZIER-DUBERRY?

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