Il torneo femminile di Champions League si avvicina alla sua conclusione e anche nel mondo virtuale di Ultimate Team si accendono le sfide. EA Sports ha pubblicato due partite speciali, intitolate “Showdown”, che riproducono la finale europea. Questi match oppongono due calciatrici, scelti tra le protagoniste della sfida reale, con l’obiettivo di coinvolgere i giocatori in un duello digitale. La doppia sfida riflette la tensione e l’attesa per l’appuntamento sul campo.

Il palcoscenico europeo si infiamma anche su Ultimate Team. EA Sports ha ufficialmente rilasciato una doppia Sfida Creazione Rosa “Showdown” speculare, dedicata alla finalissima della UEFA Women’s Champions League. A sfidarsi sono Jule Brand (90 OVR) del Lione e Kika Nazareth (90 OVR) del Barcellona. Chi vince sul campo riceverà un clamoroso upgrade di +2 nelle statistiche. Analizziamo requisiti, costi e quale carta sbloccare. Il formato Showdown è da sempre uno dei più amati dalla community di FC 26: mette faccia a faccia due atlete e lega il loro potenziamento virtuale al risultato reale della partita di sabato 23 maggio a Oslo. Sia Jule Brand che Kika Nazareth partono da un’eccellente base di 90 OVR, ma solo una delle due potrebbe volare a quota 92. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, SHOWDOWN CHAMPIONS LEAGUE FEMMINILE: CHI SCEGLIERE TRA JULE BRAND E KIKA NAZARETH?

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2025 26 UEFA Women's Champions League, League Phase Real Madrid VS VfL Wolfsburg

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