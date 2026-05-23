EA Sports ha annunciato il rilascio di FC 26, la nuova versione del videogioco di calcio, che include un aggiornamento chiamato “Il Tiro di Poldi”. La modalità aumenta di 20 punti il rating generale e raggiunge una potenza di tiro di 96. L’aggiornamento si ispira a un noto calciatore mancino, considerato uno dei più efficaci nella storia del calcio. La novità è disponibile da subito per le piattaforme compatibili.

Un omaggio a uno dei mancini più devastanti della storia del calcio. EA Sports ha ufficialmente rilasciato “Il tiro di Poldi”, una nuova Evoluzione totalmente gratuita che regala un massiccio upgrade di +20 alla valutazione generale e sblocca statistiche balistiche illegali, prendendo come modello il leggendario Lukas Podolski. Analizziamo requisiti, vincoli e i miglioramenti tecnici di questo sblocco. Trovare esterni d’attacco che uniscano una velocità fulminea a conclusioni letali dalla distanza è la priorità di ogni giocatore in questa fase calda di Ultimate Team. La nuova Evoluzione “Il tiro di Poldi” permette di prendere un’ala sinistra rimasta indietro con i parametri o una carta d’argento e trasformarla in un finalizzatore d’élite da 91 OVR, dotandola di tre tra i PlayStyle+ d’attacco più forti in assoluto. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, “IL TIRO DI POLDI”: LA NUOVA EVO DA +20 DI RATING E 96 IN POTENZA TIRO NEL SEGNO DI PODOLSKI

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