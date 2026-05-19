FC 26 IL METRONOMO DI LALIGA | ARRIVA LA SBC DI ALEIX FEBAS TOTS MO

EA Sports ha annunciato l’arrivo di una nuova Sfida Creazione Rosa dedicata a Aleix Febas, che sarà disponibile per un periodo limitato. La sfida riguarda una versione speciale del giocatore, con un punteggio complessivo di 92 OVR e il riconoscimento TOTS Menzioni d’Onore. Si tratta di un’operazione rivolta ai giocatori che vogliono ottenere un centrocampista completo a un prezzo contenuto. La sfida permette di sbloccare questa versione speciale del calciatore attraverso una serie di obiettivi da completare nel gioco.

Un tuttocampista totale a prezzo di saldo. EA Sports ha ufficialmente rilasciato una Sfida Creazione Rosa dedicata ad Aleix Febas in versione Menzioni d’Onore TOTS da 92 OVR. Con una duttilità tattica impressionante e statistiche da top player sia in cabina di regia che in fase di rottura, lo spagnolo è il jolly perfetto per i centrocampi ibridi. Scopriamo requisiti, costi e analisi della carta. Costruire una mediana solida senza spendere milioni di crediti richiede sempre un’attenta ricerca di occasioni di mercato. La nuova SBC di Aleix Febas (92 OVR) risponde esattamente a questa necessità. Lo spagnolo si presenta con valori incredibilmente equilibrati e una sfilza di ruoli secondari che lo rendono una vera e propria risorsa strategica per la squadra. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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