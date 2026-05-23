Fano voglia di futuro dopo la promozione Adesso bisogna alzare il budget per la D

L’Alma Fano chiude il secondo anno di attività con un bilancio in attivo, dopo aver ottenuto la promozione in Eccellenza e il titolo di campioni provinciali Giovanissimi. La società evidenzia un risultato positivo sia sportivo che finanziario. Ora, la priorità è incrementare il budget per affrontare la categoria superiore, la Serie D. La promozione è arrivata sul campo, così come i titoli giovanili, mentre il bilancio si conferma in salute, con un risultato economico positivo.

Bilancio positivo in tutti i sensi per l’Alma Fano in questo suo secondo anno di vita. Alla promozione in Eccellenza – nonché al titolo di campioni provinciali nei Giovanissimi – entrambi guadagnati sul campo, vanno aggiunti i numeri del bilancio finanziario della società che chiude in attivo. Segno che la dotazione economica annuale fornita dal Consorzio Fano Sport è stata sufficiente ed è stata impiegata nel migliore dei modi per centrare quello che era l’obiettivo principale della stagione, vale a dire quella seconda promozione consecutiva che ha portato l’Alma in Eccellenza. Merito di un’amministrazione delle finanze oculata, gestita... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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