Orsi durissimo dopo il forfait di Chiesa | I giocatori di oggi sono delle figh**te Bisogna avere la voglia di esserci

Nando Orsi ha commentato duramente la situazione dei giocatori attuali, criticando la loro disponibilità e motivazione. La sua analisi arriva in seguito al forfait di Federico Chiesa con la nazionale, un episodio che ha suscitato molte riflessioni sul comportamento dei calciatori. Orsi ha espresso giudizi severi, sottolineando come la voglia di essere presenti in campo sia spesso mancata tra i giocatori di oggi.

Nando Orsi ha usato parole molto dure sui giocatori di oggi dopo il forfait di Federico Chiesa con la nazionale. Vediamo che cosa ha detto. Nando Orsi a Radio Radio ha parlato dei giocatori di oggi, accusati di andare ko e di chiamarsi fuori troppo facilmente. Di seguito le sue dichiarazioni. CONTINASSA JUVE LIVE FORFAIT – « Troppi si chiamano fuori dalla Nazionale al primo dolorino. Parliamoci chiaro, i giocatori di oggi sono delle fighe**e. Che c’entra la stanchezza o il numero di partite giocate? » VOGLIA – « Hanno l’obbligo di portarci al Mondiale dopo quello che è successo negli ultimi anni. Ci aspettano due partite fondamentali: bisogna avere la voglia di esserci » . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Orsi durissimo dopo il forfait di Chiesa: «I giocatori di oggi sono delle figh**te. Bisogna avere la voglia di esserci» Articoli correlati Leggi anche: Capello durissimo: «Gli arbitri sono una mafia. Non vogliono usare ex giocatori per il VAR, giocatori che conoscono i dettagli del calcio» Leggi anche: Marotta a DAZN: «Oggi dovremo avere forti motivazioni, non sarà una partita semplice. Lautaro Martinez? Bisogna avere cautela ma…» Aggiornamenti e notizie su Orsi durissimo Argomenti discussi: Roma, clamorosa eliminazione: scoppia la bufera! ? Aspri duro contro Orsi: Basta fare il tifoso!. L’orsa Amarena tre anni dopo la sua uccisione: un processo ancora fermo e una decisione che rischia di non arrivare maiIl processo per l’uccisione dell’orsa Amarena riparte dal via. A tre anni dalla fucilata che colpì in pieno, uccidendola senza scampo, la femmina di orso marsicano simbolo del Parco nazionale ... vanityfair.it Si svegliano gli orsi e tornano anche Bambina e i suoi tre cuccioli: l’appello del Parco d’AbruzzoCon la fine dell’inverno gli orsi marsicani escono dalle tane. Avvistata già da settimane anche l’orsa Bambina con i suoi tre cuccioli: il Parco d’Abruzzo invita tutti a non diffondere immagini e posi ... msn.com