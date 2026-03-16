Il Comune di Palmoli ha messo a disposizione una nuova abitazione per una famiglia che vive nel bosco. La casa sarà pronta a breve, ma ci sono alcune condizioni da rispettare prima che possa essere consegnata. La famiglia si prepara ad entrare nella nuova sistemazione, mentre le autorità completano le verifiche necessarie. La situazione resta sotto osservazione in attesa di ulteriori sviluppi.

Una nuova casa per la famiglia nel bosco. Il Comune di Palmoli ha messo a disposizione del nucleo familiare un appartamento situato nei pressi del campo sportivo. Da aprile la famiglia potrà ricongiungersi nella casa sotto la supervisione dei servizi sociali. L’alloggio è stato messo a disposizione gratuitamente dall’amministrazione comunale. Una nuova casa per la famiglia nel bosco Quanto ha speso finora il Comune di Palmoli per la famiglia nel bosco Gli ispettori ministeriali al Tribunale per i minorenni dell’Aquila Una nuova casa per la famiglia nel bosco La nuova abitazione messa a disposizione della famiglia nel bosco è composta da due camere da letto, bagno, cucina e uno spazio per i giochi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Famiglia nel bosco, pronta la nuova casa che li accoglierà a Palmoli: ma a quali condizioni

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