Fallimento primavera Napoli ! E’ serie B !

Notizia in breve

La primavera del Napoli si conclude con il fallimento, portando la squadra in Serie B. La notizia è stata annunciata dal club e confermata dagli organi ufficiali. La squadra, che aveva ambizioni di promozione, non è riuscita a mantenere la categoria in questa stagione. La decisione segue le sconfitte e le performance negative registrate nel campionato. La retrocessione rappresenta un cambiamento drastico per il club e i suoi tifosi.