Fallimento primavera Napoli ! E’ serie B !
La primavera del Napoli si conclude con il fallimento, portando la squadra in Serie B. La notizia è stata annunciata dal club e confermata dagli organi ufficiali. La squadra, che aveva ambizioni di promozione, non è riuscita a mantenere la categoria in questa stagione. La decisione segue le sconfitte e le performance negative registrate nel campionato. La retrocessione rappresenta un cambiamento drastico per il club e i suoi tifosi.
Fallimento primavera Napoli! E’ serie B!. Di Pasquale Spera. Mag 23, 2026 #fallimento, #napoli primavera, #sinistra E’ fallimentare la stagione del Napoli primavera che retrocede in serie B dopo la sconfitta con il Cagliari per 3 a 0 La squadra allenata da Rocco ha regalato un tempo ai sardi giocando senza mordente I primi due goal sardi sono arrivati al 5?- Inizio in salita per il Napoli: Trepy sigla la rete del vantaggio per i sardi a porta vuota, ma decisivo è il tocco di Eletto che vale l’autogol e al 16?: Mendy da casa sua segna un gol spettacolare quasi da centrocampo. 0-2 dopo nemmeno 20 minuti. 10? Super occasione per il Napoli, ad un passo dal pareggio: gran colpo di testa di Raggioli che si stampa sulla traversa. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
Alfredo Pedulla attacca Antonio Conte. Fallimento con 200 milioni di euro spesi
Sullo stesso argomento
Napoli Primavera retrocesso in Serie B, sconfitta 3-0 ai play-out contro il CagliariIl Napoli Primavera retrocede in seconda divisione dopo il play-out perso 3-0 contro il Cagliari allo stadio Giuseppe Piccolo di Cercola.
Leggi anche: Serie C. Ternana, nessun acquirente. Il fallimento è solo da sancire
Termina nel peggiore dei modi il campionato di primavera 1 per il Napoli di mister Rocco: il Cagliari si impone per 0-3 al Piccolo di Cercola e condanna gli azzurrini alla Primavera 2 Mai stati in gara i giovanissimi non reagiscono al doppio colpo iniziale e facebook
Vi lascio il pensiero del mio amico @GiovaniliNapoli sul Settore Giovanile del Napoli: DAL NAPOLI U14 UN SEGNALE ALLA SOCIETÀ. INVESTIRE SUL TALENTO È NECESSARIO! Dai più piccoli alla Primavera 1: il Napoli deve fare il salto di qualità. Il Napo x.com
Diretta | Napoli Bologna Primavera (risultato finale 1-1): Smeraldi e Tomasevic! (oggi 18 aprile 2026)Diretta Napoli Bologna Primavera, streaming video tv: i partenopei ospitano i quinti in classifica mentre lottano per la salvezza diretta (18 aprile 2026) È terminata da pochi minuti con un pareggio ... ilsussidiario.net