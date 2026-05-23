Fallimento primavera Napoli ! E’ serie B !

Da gbt-magazine.com 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La primavera del Napoli si conclude con il fallimento, portando la squadra in Serie B. La notizia è stata annunciata dal club e confermata dagli organi ufficiali. La squadra, che aveva ambizioni di promozione, non è riuscita a mantenere la categoria in questa stagione. La decisione segue le sconfitte e le performance negative registrate nel campionato. La retrocessione rappresenta un cambiamento drastico per il club e i suoi tifosi.

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Fallimento primavera Napoli! E’ serie B!. Di Pasquale Spera.  Mag 23, 2026   #fallimento,  #napoli primavera,  #sinistra E’ fallimentare la stagione del Napoli primavera che retrocede in serie B dopo la sconfitta con il Cagliari per 3 a 0 La squadra allenata da Rocco ha regalato un tempo ai sardi giocando senza mordente I primi due goal sardi sono  arrivati al  5?-  Inizio in salita per il Napoli: Trepy sigla la rete del vantaggio per i sardi a porta vuota, ma decisivo è il tocco di Eletto che vale l’autogol e al  16?:  Mendy da casa sua segna un gol spettacolare quasi da centrocampo. 0-2 dopo nemmeno 20 minuti. 10? Super occasione per il Napoli, ad un passo dal pareggio: gran colpo di testa di Raggioli che si stampa sulla traversa. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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