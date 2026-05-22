Serie C Ternana nessun acquirente Il fallimento è solo da sancire

La Ternana ha concluso senza successo anche il secondo tentativo di vendita del suo settore sportivo. Nessun acquirente si è presentato o ha manifestato interesse, portando alla conclusione che il fallimento dell'operazione è ormai inevitabile. La società non ha ricevuto offerte concrete e si avvia verso una decisione definitiva in merito alla gestione futura del club. La situazione si è complicata ulteriormente dopo che i tentativi di cessione sono falliti entrambi.

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