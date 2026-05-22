Serie C Ternana nessun acquirente Il fallimento è solo da sancire
La Ternana ha concluso senza successo anche il secondo tentativo di vendita del suo settore sportivo. Nessun acquirente si è presentato o ha manifestato interesse, portando alla conclusione che il fallimento dell'operazione è ormai inevitabile. La società non ha ricevuto offerte concrete e si avvia verso una decisione definitiva in merito alla gestione futura del club. La situazione si è complicata ulteriormente dopo che i tentativi di cessione sono falliti entrambi.
Game over. È andato a vuoto anche il secondo tentativo di rilevare il ramo d’azienda sportivo della Ternana. Nonostante il chiacchiericcio, nessuno se l’è sentita di presentare un’offerta entro il termine perentorio delle ore 12 di ieri e afferrare così l’ultima ciambella di salvataggio lanciata dalla curatela fallimentare, che aveva aperto un nuovo bando dopo la meritoria iniziativa di larga parte dei tesserati rossoverdi (capeggiati da capitan Capuano) di sottoscrivere l’accordo sindacale propedeutico all’alleggerimento del debito sportivo di oltre un milione e mezzo. Andrà deserta, dunque, anche l’odierna, seconda, asta telematica. A... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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