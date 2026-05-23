Falcone lo striscione a Palermo | Fuori la mafia dallo stato fascista E la sorella Maria sbotta

Da liberoquotidiano.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il minuto di silenzio davanti all’albero Falcone in via Notarbartolo, a Palermo, alcuni manifestanti hanno esposto uno striscione con la scritta: “Fuori la mafia dallo Stato fascista”. L’atto è stato compiuto dietro il palco dove si erano letti i nomi delle vittime della strage di Capaci. La sorella di Falcone ha reagito con rabbia alle provocazioni.

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Poco dopo il minuto di silenzio, davanti l'albero Falcone in via Notarbartolo, a Palermo, dietro il palco dal quale sono stati letti i nomi delle vittime della strage di Capaci, alcuni manifestanti hanno posizionato uno striscione con la scritta: " Fuori la mafia dallo Stato fascista ". La sorella del giudice Giovanni Falcone, Maria, che ha voluto rendere omaggio da sola sul palco alle vittime della strage, vedendolo ha detto: "Non è questo il momento delle contestazioni". Nonostante le parole di Maria Falcone, alcuni manifestanti hanno continuato a urlare "Fuori la mafia dallo stato". "C'è anche chi contesta, ma è il sale della democrazia - ha fatto buon viso a cattivo gioco la sorella del magistrato morto 34 anni fa nell'attentato di Cosa Nostra insieme agli agenti della sua scorta -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Falcone, lo striscione a Palermo: "Fuori la mafia dallo stato fascista". E la sorella Maria sbotta
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