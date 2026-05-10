Stragi Falcone-Borsellino | 33 giornalisti al Quirarca | Indagini ridotte

In occasione del 33° anniversario delle stragi di Falcone e Borsellino, si è tenuto un incontro tra giornalisti presso un'istituzione pubblica. Durante l'incontro, è emerso che le indagini attualmente sono state ridotte, focalizzandosi esclusivamente sui rapporti tra mafia e appalti, mentre la pista del terrorismo nero non viene più presa in considerazione. Sono state poste domande su chi abbia deciso questa limitazione e perché siano state escluse altre piste investigative.

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? Domande chiave Perché i giornalisti escludono la pista del terrorismo nero dalle indagini?. Chi ha deciso di limitare le ricerche ai soli rapporti mafia-appalti?. Come può la Commissione Antimafia ignorare le nuove ipotesi della gip?. Quali sono i mandanti esterni che la verità giudiziaria sta trascurando?.? In Breve Trentatré giornalisti siciliani chiedono a Mattarella e Colosimo di ampliare le indagini.. La gip Luparello aveva disposto ricerche oltre la pista mafia-appalti.. Il giurista Giovanni Fiandaca critica la Commissione Antimafia per eccesso di compiti.. I firmatari citano il Petrolchimico di Gela e la diga di Garcia.. Trentatré...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Stragi Falcone-Borsellino: 33 giornalisti al Quirarca: “Indagini ridotte ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate FarWest, Sottile torna sul dossier ‘mafia-appalti’ e sulle stragi di Falcone e BorsellinoSalvo Sottile, come ogni martedì, torna con un nuovo appuntamento di FarWest, il programma di inchieste della prima serata di Rai 3.