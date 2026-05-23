fac simile scheda e come si volta per le elezioni comunali di imola 2026

Imola si appresta a votare per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale nelle elezioni comunali di domenica 24 maggio, con orario dalle 7 alle 23, e lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. La consultazione si svolge in due giorni consecutivi, come previsto dalla normativa. Gli elettori dovranno recarsi ai seggi per esprimere le proprie preferenze. La scheda elettorale e le modalità di voto sono state rese note in anticipo.

Imola (Bologna), 23 maggio 2026 – Imola si prepara a scegliere sindaco e consiglio comunale nelle elezioni amministrative di domenica 24 maggio (dalle 7 alle 23) e lunedì 25 maggio (dalle 7 alle 15). Con circa 70mila abitanti, la città rientra tra i comuni sopra i 15mila residenti: un sistema che prevede doppio turno, voto disgiunto e doppia preferenza di genere. In corsa per la fascia tricolore ci sono cinque candidati. https:www.ilrestodelcarlino.itimolapoliticacomunali-2026-ultimo-dibattito-candidati-hulmsqhv Chi sono i 5 candidati sindaco di Imola. Imola -ELEZIONI DIBATTITO CANDIDATI SINDACO Sono cinque gli aspiranti alla carica di primo cittadino: Marco Panieri, sindaco uscente sostenuto dal centrosinistra (Pd, Imola Corre, Alleanza Verdi Sinistra e Riformisti per Imola). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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