Milan bocciatura definitiva | la decisione del club su Füllkrug e l’annuncio di Fabrizio Romano

Da pianetamilan.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan ha comunicato di aver concluso il trasferimento di Niclas Füllkrug, attaccante tedesco nato nel 1993, arrivato durante l'ultimo calciomercato. La società ha reso nota la decisione di non proseguire con ulteriori sviluppi legati al giocatore, confermando così la fine del percorso a Milano. Fabrizio Romano ha pubblicato un annuncio ufficiale riguardante questa decisione, che è stata resa definitiva dal club.

Nell'ultima sessione invernale di calciomercato, per ovviare al lungo stop per infortunio e operazione alla caviglia in cui era occorso Santiago Giménez, il Milan era corso ai ripari ingaggiando dal West Ham il centravanti tedesco Niclas Füllkrug. Giocatore esperto (classe 1993), con tanta gavetta nelle serie inferiori in Germania prima di affermarsi con il Werder Brema e con il Borussia Dortmund poi. Il Milan lo aveva cercato proprio nell'estate 2024, quando Füllkrug era reduce da una bella stagione in giallonero con tanto di finale di Champions League disputata contro il Real Madrid. Poi, però, era arrivato il West Ham che, raddoppiando la proposta economica del Diavolo, ha sborsato ben 27 milioni di euro per portare a Londra il bomber.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, bocciatura definitiva: la decisione del club su Füllkrug e l’annuncio di Fabrizio Romano

Calciomercato, il Milan ha preso una decisione su Füllkrug: Romano rivela tuttoNell'ultima sessione invernale di calciomercato, per ovviare al lungo stop per infortunio e operazione alla caviglia in cui era occorso Santiago...

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