Insulti Zanetti dura condanna del presidente del Como dopo i fatti in tribuna La ricostruzione

Il presidente del Como ha condannato duramente gli insulti rivolti a Zanetti durante la partita, dopo che alcuni tifosi presenti in tribuna hanno rivolto parole offensive nei confronti dell’Inter. In risposta, il patron del club si è scusato pubblicamente, esprimendo disappunto per il comportamento di alcuni sostenitori e dichiarando di essere deluso dalle azioni di alcuni tifosi lariani. La vicenda ha suscitato molte reazioni nel mondo del calcio.

di Lorenzo Vezzaro Insulti Zanetti e le scuse del patron del Como Mirwan Suwarso: “Deluso dal comportamento di alcuni tifosi lariani verso l’Inter”. Il successo dell’Inter al Sinigaglia è stato purtroppo macchiato da un episodio spiacevole avvenuto fuori dal rettangolo di gioco. Il presidente del Como, Mirwan Suwarso, è dovuto intervenire pubblicamente in merito ai reiterati attacchi verbali riservati ai dirigenti nerazzurri presenti allo stadio. In merito al caso degli insulti Zanetti e alla delegazione ospite, il patron ha espresso la sua profonda amarezza, dichiarando che l’orgoglio per la prestazione della squadra non può superare la delusione per il comportamento mostrato da alcuni in tribuna d’onore.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Insulti Zanetti, dura condanna del presidente del Como dopo i fatti in tribuna. La ricostruzione Udinese, Davis e Kamara vittime di insulti razzisti: il duro comunicato di condanna del club friulano. La ricostruzione di quanto successo!Calciomercato Cagliari, due big inglesi vogliono Caprile! Ma l’agente frena, rivelazione che non lascia dubbi sul futuro del portiere Lewandowski... Calciomercato Inter, Zanetti all’opera per il centrocampo del futuro: la mossa per portare in nerazzurro quel talento del ComoCalciomercato Inter, Zanetti all’opera per il centrocampo del futuro: la mossa per portare in nerazzurro quel talento del Como Spalletti Juve, ci...