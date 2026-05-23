Fabregas stoppa Nico Paz all’Inter

L'Inter ha deciso di bloccare Nico Paz, impedendogli di giocare. La squadra ha adottato un modulo 3-5-2, ma potrebbe cambiare sistema nelle prossime partite. Nei prossimi giorni, i dirigenti e l’allenatore si riuniranno per discutere eventuali modifiche tattiche. Non sono stati annunci ufficiali su eventuali rivoluzioni tecniche o cambi di formazione. La decisione di fermare Paz si inserisce in un quadro di valutazioni strategiche per il proseguimento del campionato.

L’ultima col 3-5-2 e poi chissà. Potrebbero arrivare presto i giorni della rivoluzione tecnica, nelle stanze di via della Liberazione, dove Cristian Chivu e i dirigenti dell’ Inter si riuniranno a breve. Prima c’è un campionato da chiudere a Bologna, teatro di delusioni forti e non così distanti (la “papera“ di Radu, la mezza rovesciata di Orsolini), arrivate quando i conti non erano chiusi come lo sono nel campionato al tramonto. Nei primi giorni di settimana prossima arriverà ufficialmente il rinnovo con adeguamento per l’allenatore, poi cominceranno le prime manovre sul mercato, con un sogno legato a Nico Paz che il vice-presidente Javier Zanetti ha di recente confermato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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