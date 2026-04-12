Como-Inter fallo di Bonny su Nico Paz | giusto rigore per Fabregas?

Durante la partita tra Como e Inter, disputata domenica 12 aprile, è stato fischiato un rigore in favore dei nerazzurri per un fallo di Bonny su Nico Paz. La decisione arbitrale ha suscitato proteste tra i giocatori e i tifosi presenti allo stadio. La partita, valida per la 32esima giornata di Serie A, ha visto anche altre decisioni contestate, tra cui un possibile rigore per i padroni di casa, che non è stato concesso.

(Adnkronos) – Proteste in Como-Inter. Oggi, domenica 12 aprile, la squadra di Fabregas ha ospitato i nerazzurri nel big match della 32esima giornata di Serie A, in una partita condizionata anche da una decisione arbitrale piuttosto dubbia. Nel finale di gara infatti l'arbitro Massa ha assegnato un calcio di rigore al Como per presunto fallo di Bonny su Nico Paz, molto contestato dai nerazzurri, con Da Cunha a realizzare il penalty del 3-4. Succede tutto all'88'. Nico Paz riceve palla al limite dell'area e calcia, scontrandosi però con l'intervento in scivolata di Bonny, subentrato a Esposito nella ripresa, che prova a frapporsi tra porta e pallone.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Como Inter formazioni ufficiali: Chivu cambia modulo, Fabregas con Nico Paz unica punta Como Inter, le sfide nella sfida del match di Coppa Italia: da Nico Paz a Fabregas contro ChivuMercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo nerazzurro punta al ringiovanimento.