Fabio Anile un respiro in evoluzione
Un compositore sperimentale, attivo da circa trent’anni, ha presentato la sua prima opera con una nuova etichetta. Si tratta di una composizione intitolata “Un respiro in evoluzione”. La performance ha coinvolto strumenti e tecniche innovative, con attenzione ai dettagli minuti. La presentazione si è svolta recentemente, senza altri eventi o dichiarazioni ufficiali collegati.
Minutiae: cose minuscole. Ma di minuscolo non c’è proprio nulla in questa prova maiuscola, la prima per la coraggiosa etichetta per Fabio Anile, compositore sperimentale attivo da un trentennio in diversi gruppi. Alla base la scoperta delle possibilità di innesco poliritmico della percussione africana thelevi, da lì trascrizione ed elaborazione dei pattern in un respiro unico ritmico-melodico in continua evoluzione. Immaginate una session tra Steve Reich, Nik Bärtsch, Fripp e Brian Eno. Ospiti di prima grandezza, tra gli altri Keith Lowe e Agostino Marangolo. Magnifico. Se usi Google puoi selezionare il manifesto tra le tue fonti di informazione preferite. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Sullo stesso argomento
Ritrovata viva la 25enne Prisca Anile, scomparsa a Sulmona domenica: “Per due notti è rimasta in un campo”Prisca Anile, 25 anni, è stata ritrovata viva in un campo nelle campagne di Sulmona.
Esce di casa a Sulmona e scompare, si cerca Prisca Anile. La sorella: “Aiutateci, è molto fragile”Si cerca la 25enne Prisca Anile, scomparsa a Sulmona nella giornata di domenica 19 aprile dopo aver salutato i familiari per una passeggiata.