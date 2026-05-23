Fabio Anile un respiro in evoluzione

Da cms.ilmanifesto.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un compositore sperimentale, attivo da circa trent’anni, ha presentato la sua prima opera con una nuova etichetta. Si tratta di una composizione intitolata “Un respiro in evoluzione”. La performance ha coinvolto strumenti e tecniche innovative, con attenzione ai dettagli minuti. La presentazione si è svolta recentemente, senza altri eventi o dichiarazioni ufficiali collegati.

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Minutiae: cose minuscole. Ma di minuscolo non c’è proprio nulla in questa prova maiuscola, la prima per la coraggiosa etichetta per Fabio Anile, compositore sperimentale attivo da un trentennio in diversi gruppi. Alla base la scoperta delle possibilità di innesco poliritmico della percussione africana thelevi, da lì trascrizione ed elaborazione dei pattern in un respiro unico ritmico-melodico in continua evoluzione. Immaginate una session tra Steve Reich, Nik Bärtsch, Fripp e Brian Eno. Ospiti di prima grandezza, tra gli altri Keith Lowe e Agostino Marangolo. Magnifico. Se usi Google puoi selezionare il manifesto tra le tue fonti di informazione preferite. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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