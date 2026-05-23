fabio anile un respiro in evoluzione

Notizia in breve

Un compositore sperimentale, attivo da circa trent’anni, ha presentato la sua prima opera con una nuova etichetta. Si tratta di una composizione intitolata “Un respiro in evoluzione”. La performance ha coinvolto strumenti e tecniche innovative, con attenzione ai dettagli minuti. La presentazione si è svolta recentemente, senza altri eventi o dichiarazioni ufficiali collegati.