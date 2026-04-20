Esce di casa a Sulmona e scompare si cerca Prisca Anile La sorella | Aiutateci è molto fragile

Una giovane donna di 25 anni è scomparsa a Sulmona dopo aver lasciato la propria abitazione domenica 19 aprile. La famiglia ha riferito che Prisca Anile aveva salutato i familiari prima di uscire per una passeggiata e non ha più fatto ritorno. La sorella ha chiesto aiuto, sottolineando che la ragazza è molto fragile. Le forze dell'ordine stanno cercando di rintracciarla.

Si cerca la 25enne Prisca Anile, scomparsa a Sulmona nella giornata di domenica 19 aprile dopo aver salutato i familiari per una passeggiata. Prisca si era laureata circa un mese fa in Giurisprudenza. La sorella Karen ha lanciato un appello tramite Fanpage.it: "È molto fragile, aiutateci a ritrovarla".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Esce di casa e scompare da Roma, si cerca Federica Galassetti: “Potrebbe essere in difficoltà” Esce per andare al lavoro e scompare da Tivoli, si cerca Lucio Pagani: “Sta passando un momento di difficoltà”Preoccupazione per la scomparsa di Lucio Pagani, scomparso da Tivoli due giorni: "Aiutateci a trovarlo, sta attraversando un momento di estrema... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Esce di casa e trova il portone imbrattato: Insulti ovunque, anche sulle mura del palazzo; Modena, esce di casa per una battuta di pesca ma scivola nel fiume Panaro: morto 65enne; Esce di casa per un'escursione e scompare, momenti di apprensione per un 26enne: maxi ricerche, a mezzanotte la svolta; Cerveno, esce di casa e non fa ritorno: si cerca un ragazzo di anni 26 anni. Esce di casa a Sulmona e scompare, si cerca Prisca Anile. La sorella: Aiutateci, è molto fragileSi cerca la 25enne Prisca Anile, scomparsa a Sulmona nella giornata di domenica 19 aprile dopo aver salutato i familiari per una passeggiata. Prisca si era laureata circa un mese fa in Giurisprudenza. fanpage.it Esce di casa per un'escursione e scompare, momenti di apprensione per un 26enne: maxi ricerche, a mezzanotte la svoltaBRESCIA. L'allarme lanciato dai famigliari e la mobilitazione di molti operatori con l'impegno dei carabinieri, del soccorso alpino, della guardia di finanza, dei vigili del fuoco e della protezione c ... ildolomiti.it Chi entra e chi esce nella lista delle 15 top picks di Banca Akros facebook 20 aprile 1964 Dagli stabilimenti Ferrero di Alba esce il primo barattolo di Nutella x.com