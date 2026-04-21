Ritrovata viva la 25enne Prisca Anile scomparsa a Sulmona domenica | Per due notti è rimasta in un campo

La 25enne Prisca Anile, scomparsa domenica a Sulmona, è stata ritrovata viva in un campo nelle campagne della zona. La ragazza, che si era allontanata da casa durante la giornata, è rimasta in un campo per due notti prima di essere trovata. Le autorità hanno comunicato il ritrovamento, senza fornire ulteriori dettagli sulle circostanze della scomparsa o sul suo stato di salute.

Prisca Anile, 25 anni, è stata ritrovata viva in un campo nelle campagne di Sulmona. La ragazza si era allontanata da casa per una passeggiata nella giornata di domenica. La giovane, secondo un testimone, sarebbe stata avvicinata da due uomini mentre camminava.🔗 Leggi su Fanpage.it

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