Kimi Antonelli ha richiesto chiarimenti sulle regole di comportamento tra piloti dopo un contatto con Russell durante la sprint race del Gran Premio in Canada. L’incidente ha sollevato polemiche e Antonelli ha espresso insoddisfazione, chiedendo maggiore trasparenza da parte della Mercedes. La questione riguarda le norme di comportamento tra compagni di squadra in situazioni di gara.

Kimi Antonelli ha espresso forte scontento dopo la sprint race del Gran Premio in Canada, chiedendo alla Mercedes maggiore chiarezza sulle regole di comportamento tra compagni di squadra. Il giovane pilota italiano ha vissuto un momento di alta tensione durante la gara a Montreal, finendo per perdere la seconda posizione a causa di un contatto con George Russell. La dinamica dello scontro è avvenuta nei primi momenti della competizione di 23 giri. Partito dalla seconda posizione, Antonelli ha tentato un sorpasso all’esterno nella prima chicane tra i tornanti 1 e 2. L’azione non è andata a buon fine poiché Russell ha occupato la traiettoria interna, costringendo il giovane talento a finire sulla parte erbosa della pista per evitare l’impatto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1, scontro Mercedes: Antonelli chiede regole dopo il contatto con Russell

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