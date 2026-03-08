Nel primo Gran Premio della stagione 2026 di Formula 1, disputato in Australia, George Russell ha conquistato la vittoria con la Mercedes. La gara ha visto anche la presenza della Ferrari, che ha partecipato alla corsa e ha ottenuto risultati significativi. La corsa ha segnato il debutto delle nuove regole, con la Mercedes che si è affermata sul podio.

George Russell vince il Gran Premio d’Australia e porta la Mercedes in cima al podio nella prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1. Dietro di lui, il giovane connazionale Kimi Antonelli — anche lui su freccia d’argento — e Charles Leclerc con la Ferrari. Una doppietta Mercedes, ma con la rossa di Maranello più vicina di quanto molti si aspettassero. Prima di parlare della gara, è fondamentale capire perché il 2026 rappresenta una svolta storica per la Formula 1. Non si tratta di un semplice aggiornamento: è una rivoluzione tecnica completa che ha cambiato motore, aerodinamica, dimensioni delle vetture e persino il carburante. Il cambiamento più radicale riguarda il cuore della vettura, la cosiddetta power unit. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - F1, Il primo gran premio con le nuove regole va alla Mercedes: in Australia vince Russell (ma la Ferrari c’è)

Ferrari sbaglia strategia e spalanca le porte alla doppietta Mercedes: Russell vince il GP d’AustraliaGeorge Russell completa l’opera e vince il Gran Premio d’Australia 2026, primo appuntamento della nuova stagione per il Mondiale Formula Uno.

F1, qualifiche amare per la Ferrari al GP Australia: pole alla Mercedes di George RussellLeclerc si posiziona al quarto posto, settimo invece il compagno di scuderia Hamilton.

Approfondimenti e contenuti su F1 Il primo gran premio con le nuove....

Temi più discussi: F1, come sono andate le ultime libere a Melbourne: risultati e tempi; Mercedes: la fonte del vantaggio disorienta Ferrari e Red Bull; F1 2026, Ferrari da titolo? Partenze decisive, motore e caso Mercedes: cosa emerge dai test in Bahrain con l’ingegnere Bernardelle; Doppietta Mercedes a Melbourne con Russell che batte Antonelli. Leclerc sul terzo gradino del podio, quarto Hamilton.

F1: La Mercedes di Russel vince il Gran Premio d'Australia, secondo AntonelliDoppietta Mercedes nel Gran Premio d'Australia, gara d'apertura della stagione 2026 di Formula 1. Russel: 'Una gran battaglia' (ANSA) ... ansa.it

F1, GP Australia, Russell: Una gran battaglia all'inizio con la Ferrari, in avvio è stato stressanteGeorge Russell, vincitore del Gran Premio d'Australia, ha raccontato nel post gara la grande battaglia con la Ferrari: Siamo felici che vi siate divertiti, in avvio è stato stressante. Siamo contenti ... napolimagazine.com

F1 | Doppietta Mercedes nel Gp d'Australia, gara d'apertura della stagione. George Russell ha vinto la corsa sul circuito semi cittadino dell'Albert Park di Melbourne precedendo il compagno di squadra, l'italiano Kimi Antonelli, e la Ferrari di Charles Leclerc. Q - facebook.com facebook

F1 | La Mercedes di Russel vince il Gran Premio d'Australia, secondo Antonelli. Terza la Ferrari di Leclerc e quarta la Rossa di Hamilton. #ANSA x.com