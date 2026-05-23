F1 | Russell vince la Sprint in Canada Antonelli infuriato con il compagno

George Russell ha vinto la Sprint del Gran Premio del Canada di Formula Uno, resistendo agli attacchi di Kimi Antonelli. La corsa si è conclusa con Russell davanti a Lando Norris, pilota della McLaren. Antonelli, dopo la bandiera a scacchi, si è mostrato molto arrabbiato con il suo compagno di squadra. La gara si è svolta su un circuito cittadino con molte curve e cambi di ritmo.

George Russell conquista la gara Sprint del Gran Premio del Canada di Formula Uno, resistendo agli attacchi di Kimi Antonelli chiudendo davanti alla McLaren di Lando Norris. George Russell sfrutta alla perfezione la pole position sul circuito di Montreal e si impone nella quinta manche corta della stagione. Ruota a ruota con Antonelli che finisce due volte nell’erba dopo il corpo al corpo. Allo spegnimento dei semafori, entrambe le Mercedes trovano un ottimo spunto, complice le novità portate in macchine che hanno risolto i problemi al via. Il pilota inglese difende con successo la prima posizione e respinge con decisione gli attacchi del compagno di squadra Kimi Antonelli. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Russell vince la Sprint e punge Antonelli!

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