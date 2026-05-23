Durante la Sprint Qualifying a Montrèal, la Mercedes ha ottenuto la pole position, mentre Russell ha conquistato la prima posizione. Antonelli ha chiuso con un buon piazzamento, mentre la Ferrari si è classificata come terza forza. La sessione si è svolta sul circuito canadese, quinto appuntamento del campionato 2026 di Formula 1. Nessun altro dettaglio sui tempi o sulle posizioni successive è stato comunicato.

La Mercedes detta legge in occasione delle Sprint Qualifying valide per il GP del Canada, quinto appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questa settimana presso il circuito di Montrèal. Sulla falsa riga di quanto visto nell’unica sessione di prove libere, a salire in cattedra sono stati i piloti della scuderia tedesca, con nota di merito per George Russell, poleman di giornata. Nello specifico il britannico, apparso in ottimo spolvero per tutto il venerdì, ha fermato il cronometro a 1:12.695 beffando un brillante Andrea Kimi Antonelli, il quale ha strappato uno scarto di 0.068 trovando il guizzo all’ultimo istante utile. Con un colpo di coda finale si è invece infilata la McLaren, capace di occupare la seconda fila superando così la Ferrari. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1: Russell si prende la pole nella Sprint Qualifying a Montrèal, bene Antonelli. Ferrari terza forza

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