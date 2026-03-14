F1 Mercedes spaziale | Sprint a Russell Pole storica per Antonelli Bene Ferrari

Durante il weekend del Gran Premio di Cina di Formula 1, la Mercedes si distingue con una prestazione impressionante, dominando le qualifiche e portando a casa la pole storica di Antonelli. Russell si è aggiudicato la Sprint, mentre la Ferrari si presenta con buone sensazioni. La scena è tutta per le vetture tedesche, che attirano l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori.

Il weekend del Gran Premio di Cina di Formula 1 viene praticamente cannibalizzato da Mercedes, protagonista assoluta. George Russell conquista la Sprint Race di Shanghai, mentre Andrea Kimi Antonelli scrive una pagina di storia per l’automobilismo italiano centrando una straordinaria pole position a soli 19 anni. La Sprint Race del GP di Cina 2026 disputata questa notte alle ore 4.00 si è chiusa con il successo di George Russell, capace di gestire la gara senza affanni. Il pilota britannico ha tagliato il traguardo con 674 millesimi di vantaggio su Charles Leclerc, mentre Lewis Hamilton ha completato il podio con l’altra Ferrari a circa 2.5 secondi. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati F1 Australia: super Mercedes! Pole Russell su Antonelli. Ferrari, Leclerc 4°Dominio delle Frecce d'argento nelle prime qualifiche del 2026: quasi otto decimi alla Red Bull di Hadjar, terzo davanti alla Ferrari di Leclerc. F1, Russell pole, Antonelli secondo. Ferrari bene, Leclerc 4°, Hamilton 7°L’inglese della Mercedes domina le qualifiche a Melbourne ma è l’italiano ad impressionare dopo un botto nelle libere. Tutti gli aggiornamenti su Bene Ferrari Argomenti discussi: F1, promossi e bocciati GP Australia 2026: Mercedes spaziale, Ferrari solida, McLaren dove sei? Aston Martin non ci siamo. La Ferrari è viva! Leclerc e Hamilton alle spalle di Russell nella Sprint F1 in CinaChiude con il quinto posto Antonelli, frenato da una penalità di 10'' per un contatto con la Red Bull di Hadjar ... tuttosport.com F1 GP Cina 2026, la Sprint Race a Shanghai: Russell continua la striscia vincente, ma è una bella gara con le Ferrari in lottaF1 GP Cina 2026 Sprint Race: George Russell vince a Shanghai davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Norris quarto, Verstappen solo nono. motorbox.com