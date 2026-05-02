Al Gran Premio di Miami di Formula 1, sabato 2 maggio, si svolgeranno sia la Sprint Race alle 18:00 che le qualifiche ufficiali per la gara di domenica alle 22:00. La squadra di Formula 1 è pronta a migliorare le sue prestazioni, con un pilota che potrebbe allungare sulla concorrenza e una scuderia speranzosa di non essere troppo distante dai leader. La giornata promette di essere cruciale per le strategie di questa stagione.

Al Gran Premio di Miami di F1, sabato 2 maggio sarà il giorno dedicato alla Sprint Race (ore 18:00) e alle qualifiche al GP di domenica (ore 22:00). Si comincia, dunque, con la mini-gara, che andrà a modificare la classifica del Mondiale lasciata in eredità da Suzuka, ormai a fine marzo. Ieri, nella qualifica sprint, si è rivista al vertice la McLaren, con Lando Norris capace di ottenere la casella di partenza privilegiata e Oscar Piastri a realizzare il terzo tempo. Le due monoposto di Woking sono state intercalate dalla Mercedes del leader della classifica iridata Andrea Kimi Antonelli. Ne consegue che il tema forte della giornata odierna è rappresentato dalla competitività della MCL40.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, McLaren pronta a ruggire anche nella Sprint. Antonelli può allungare su Russell e Ferrari spera di non essere terza forza

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