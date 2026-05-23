In qualifica, il pilota delle Frecce d’Argento ha ottenuto la pole position sul circuito di Montreal, battendo il rivale in qualifica. Le Ferrari hanno chiuso con tempi più lenti, risultando lontane dalla prima posizione. La sessione di qualifiche si è conclusa con Russell davanti a Antonelli, mentre le due Ferrari hanno occupato posizioni più arretrate nella griglia di partenza.

Il weekend della Formula 1 in Canada continua nel segno del duello all’arma bianca tra i due piloti delle Frecce d’Argento. Dopo la sportellata di Russell ed il fuoripista che è costato la seconda posizione ad Antonelli nella sprint race, il bolognese si è presentato alle qualifiche della gara lunga determinato a rendere il favore al compagno di squadra. Il piano di Kimi ha funzionato benissimo fino al Q3, quando l’inglese ha risposto da suo pari al gran tempo del pilota azzurro, guadagnandosi la pole position. Alle spalle delle due Mercedes le McLaren di Norris e Piastri mentre la qualifica delle Ferrari è piuttosto deludente: Hamilton fa molto bene nel Q2 ma non riesce a ripetersi nella sessione decisiva. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - F1, Russell la spunta su Antonelli, è pole in Canada. Male le due Ferrari

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