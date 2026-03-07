LIVE F1 GP Australia 2026 in DIRETTA | Russell in pole davanti ad Antonelli grossa delusione Ferrari

Durante le qualifiche del Gran Premio d'Australia 2026, George Russell ha conquistato la pole position con il tempo di 1:18, posizionandosi davanti ad Antonelli. La Ferrari ha ottenuto risultati deludenti, con alcuni piloti che non sono riusciti a qualificarsi tra i primi. La griglia di partenza è stata aggiornata alle 7:21, con la classifica finale della Q3 che mostra la posizione di Russell al primo posto.

7.26 Domani la gara inizierà alle 5.00 del mattino in Italia. Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 7.24 Solita doccia fredda, lasciatecelo dire, per la Ferrari. Come già accaduto negli ultimi anni, si favoleggia tanto sul potenziale della Rossa nel corso dell'inverno. Poi il riscontro del primo GP stagionale è impietoso.Un film visto e rivisto, che non stupisce più. 7.23 In questo avvio di stagione la Mercedes è nettamente davanti a tutti. Siamo solo agli albori del Mondiale, lo sviluppo farà la differenza. Certo quando parti con 8 decimi di vantaggio. 7.22 Da capire se Antonelli verrà penalizzato per aver perso il pezzo che ha provocato la bandiera rossa in Q3.