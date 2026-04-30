In vista del quarto appuntamento stagionale di Formula Uno a Miami, Oscar Piastri ha partecipato alla conferenza stampa ufficiale. Il pilota ha annunciato che la squadra porterà numerose novità sulla vettura durante il weekend, anche se ha espresso scetticismo sulla possibilità di superare Mercedes in classifica. La gara si avvicina e l’attenzione si concentra sulle modifiche tecniche e sulle strategie che verranno adottate.

Oscar Piastri è stato uno dei protagonisti della conferenza stampa che precede il weekend di Miami, in occasione del quarto round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il circus riparte dopo oltre un mese di stop in cui sono state apportate delle modifiche regolamentari ed i team hanno potuto lavorare sullo sviluppo, quindi c’è grande curiosità per capire quali saranno i valori in campo sul circuito della Florida. “ Apportare modifiche è stato giusto, non so quanto ci aiuterà ma è di sicuro un passo avanti. Ci sono state discussioni e dopo quanto avvenuto a Suzuka era necessario intervenire. Ma lo abbiamo fatto sapendo che c’è un limite ed è stato fatto quello che è possibile fare.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Oscar Piastri: “Portiamo tante novità a Miami, ma forse non sarà sufficiente per battere Mercedes”

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