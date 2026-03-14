Nel Gran Premio d’Australia del 2026, George Russell ha conquistato la vittoria, portando la sua classifica piloti a 33 punti. La Mercedes ha ottenuto una prestazione dominante, superando la Red Bull, che ha visto diminuire le sue posizioni in classifica. La gara ha visto i piloti affrontare diverse sfide in pista, con Russell che ha mantenuto il comando dall'inizio alla fine.

Il Gran Premio d’Australia del 2026 ha già ridisegnato le gerarchie della Formula 1, con George Russell che si impone in vetta alla classifica mondiale piloti con 33 punti. Al suo fianco, il compagno di squadra Kimi Antonelli e Charles Leclerc condividono la seconda posizione con 22 punti ciascuno, mentre Lewis Hamilton si trova al quarto posto con 18 unità. La stagione composta da 24 tappe ha subito una modifica strutturale significativa: il circuito di Imola viene sostituito da un nuovo tracciato cittadino a Madrid, lasciando Monza come unico appuntamento italiano. La competizione per il titolo si presenta estremamente serrata fin dal primo round, dove sei Gran Premi includeranno delle gare sprint distribuite su nuovi scenari come Montreal, Silverstone, Zandvoort e Singapore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1 2026: Russell domina, Mercedes schiaccia Red Bull

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