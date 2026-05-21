È iniziata la settimana dedicata al Gran Premio del Canada 2026, sesto appuntamento del Campionato mondiale di Formula 1, con il tradizionale incontro con la stampa. Durante la conferenza, il pilota principale ha commentato i recenti aggiornamenti ai regolamenti, affermando che i cambiamenti apportati sono orientati verso miglioramenti significativi e che ci si aspetta un aumento del livello di divertimento in pista. La manifestazione si svolge in un clima di attesa, con preparativi in corso per la gara.

Si è aperta con il consueto media-day la settimana dedicata al Gran Premio del Canada 2026, sesto appuntamento del Mondiale F1. In attesa delle prove libere di domani e delle Sprint Qualifying, i piloti hanno espresso le loro sensazioni alla stampa. Tra loro è intervenuto anche Max Verstappen che non si è soffermato sulla prossima gara a Montreal. L’olandese ha infatti riposto alle numerose domande sul suo prossimo addio in F1 che ormai lo attanagliano da tempo. In attesa delle decisioni però c’è ancora una lunga stagione da compiere, con la sua Red Bull apparsa leggermente in ripresa. In Canada il quattro volte campione del mondo vuole ritrovare il podio e rimettersi alla guida di una vera macchina di F1 nei prossimi anni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Max Verstappen: “I cambiamenti vanno nella giusta direzione, il divertimento aumenterà”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NEW ENGINES FOR 2027 Opinions on F1's 'In Principle' 2027 Engine Changes

Sullo stesso argomento

Max Verstappen: “Queste modifiche fanno il solletico, il prossimo anno spero ci siano cambiamenti più grandi”Dopo più di un mese di pausa, la F1 è pronta a fare il proprio ritorno a Miami, località che ospiterà il quarto Gran Premio del Mondiale 2026.

Verstappen e Alonso supportano i cambiamenti delle regole F1 prima del Gran Premio di Miami.Verstappen e Alonso supportano i cambiamenti delle regole F1 prima del Gran Premio di Miami.

Ho ricreato la tuta da corsa Red Bull F1 di Max Verstappen del 2026 in GT7, cosa ne pensi? reddit

#F1, #Ecclestone: Il Mondiale sarà un discorso fra #Antonelli e #Verstappen, Max ha ritrovato la sua forma migliore x.com

F1 | Verstappen è la faccia della F1: per Webber ascolti al top solo per luiL'ex pilota Red Bull Mark Webber ai microfoni di RacingNews365.com ha parlato di come Max Verstappen sia l'unico motivo per cui gil ascolti della Formula 1 siano così alti, nonostante il mondiale 2026 ... f1-news.eu

F1, Verstappen tradito dai problemi alla 24h Nürburgring. Attesa per la prossima sfidaSi è conclusa la 54ma ADAC RAVENOL 24h Nürburgring, evento seguito quest'anno da un numero elevatissimo di fans soprattutto per la presenza di Max ... oasport.it