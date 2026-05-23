Lewis Hamilton ha dichiarato che in qualifica gli è mancato il giro perfetto. La sua posizione in griglia è stata influenzata da errori durante le prove. Ha aggiunto che le previsioni meteo indicano pioggia per la gara, il che potrebbe ridurre le differenze tra le vetture. La sessione si è conclusa con tempi che non hanno soddisfatto completamente il pilota, ma lui si dice ottimista per la corsa di domani.

Lewis Hamilton prova a guardare al bicchiere mezzo pieno al termine delle qualifiche del Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve il pilota sette volte campione del mondo ha centrato la quinta posizione, aprendo la terza fila e vincendo nuovamente il confronto diretto in casa Ferrari. Non un risultato clamoroso, ma una decisa iniezione di fiducia per il “Re Nero”. La pole position porta come ieri la firma di George Russell che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:12.579 con appena 68 millesimi di vantaggio su Andrea Kimi Antonelli mentre è terzo proprio Lando Norris a 151. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “In qualifica mi è mancato il giro perfetto. Domani la pioggia potrebbe livellare le prestazioni”

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