Lewis Hamilton si sente soddisfatto delle qualifiche del Gran Premio di Cina 2026, seconda tappa del campionato di Formula Uno. Ha dichiarato che la squadra sta facendo progressi e che domani si prospetta una corsa difficile. Inoltre, ha espresso la sua felicità per il risultato ottenuto e per Antonelli, presente nella sua squadra. La sessione di qualifiche si è conclusa con esiti favorevoli per Hamilton.

Lewis Hamilton può ritenersi soddisfatto della sua prestazione e del risultato conseguito al termine delle qualifiche per il Gran Premio di Cina 2026, seconda tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il veterano inglese della Ferrari ha avuto il merito di battere per una manciata di millesimi il compagno di squadra Charles Leclerc, venendo battuto solamente dalle Mercedes ma accusando un gap inferiore ai quattro decimi rispetto alla pole position di Kimi Antonelli (complice un problema di affidabilità che ha messo in difficoltà George Russell). “ È stata una qualifica davvero dura per via del vento, c’erano folate molto forti oggi a Shanghai e mettere insieme un giro pulito è stato complicato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Lewis Hamilton: “Stiamo migliorando, domani sarà una sfida intensa. Felice per Antonelli”

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Nel lungo dritto #Hamilton ha fatto 330, contro i soli 320 di #Leclerc. Sui 4 decimi presi da Charles è qualcosa che pesa molto, a vedere così sembra qualcosa col deployment. Bene Lewis comunque (concetto relativo ovviamente, ma è un buon Hamilton con q x.com