Lando Norris si è aggiudicato la vittoria nella Sprint Race di Miami, valida per il Mondiale 2026 di Formula 1. La gara ha visto un'ampia partecipazione di squadre e piloti, con la McLaren che ha ottenuto risultati positivi. Norris ha commentato la sua prestazione come un buon inizio e ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto dal team. La corsa si è svolta su un circuito cittadino molto frequentato, con diverse strategie di gara.

Lando Norris ha trionfato nella Sprint Race a Miami (USA), tappa del Mondiale 2026 di F1. Il pilota della McLaren, autore della pole-position nella Sprint Qualifying, si è confermato il migliore anche quest’oggi, prendendo un margine di sicurezza fin dall’inizio e gestendo con sufficiente tranquillità il proprio margine di vantaggio sugli inseguitori. A completare il podio sono stati l’altro alfiere di Woking, Oscar Piastri, e la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. A completare il quadro dei racing driver di interesse sono stati il britannico George Russell (Mercedes), l’olandese Max Verstappen (Red Bull), Kimi Antonelli (Mercedes) e Lewis Hamilton (Ferrari).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lando Norris soddisfatto: “Bella Sprint e lavoro eccezionale della McLaren. Un buon inizio”

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