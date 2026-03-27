Nel primo giorno di attività a Suzuka, il pilota ha concluso entrambe le sessioni di prove libere tra i primi quattro, nonostante abbia dichiarato che il team non abbia completato tutti i giri pianificati. I risultati ottenuti sono stati comunque considerati utili per il prosieguo del weekend, con il pilota che ha affermato di aver tratto insegnamenti importanti.

Un venerdì tutto sommato positivo per Lando Norris. Il detentore del titolo si è infatti attestato in top 4 in entrambe le prove libere valide per il GP del Giappone, appuntamento numero tre del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana in quel di Suzuka. “Giornata difficile, non abbiamo fatto i giri necessari – ha detto Piastri – All’inizio delle FP2 non siamo riusciti a fare più di un giro alla volta, e gran parte della mattinata è stata dedicata al lavoro aerodinamico, quindi i giri che siamo riusciti a fare non sono stati molto rappresentativi. Su una pista come questa, si desidera semplicemente fare giri per acquisire fiducia e affinare l’assetto, e in questo momento siamo due o tre passi indietro, senza long run e con pochissimi giri consecutivi a disposizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Lando Norris: “Non abbiamo fatto i giri necessari, ma abbiamo imparato qualcosa”

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Do Lando Norris & McLaren feel ready to defend their titles

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RISULTATI FP2 1 Oscar Piastri 2 Kimi Antonelli 3 George Russell 4 Lando Norris 5 Charles Leclerc #JapaneseGP #F1 x.com

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